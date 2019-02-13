Пропавшего в Краснодаре мальчика нашли

13 Февр. 08:18 2019-02-13T08:33:46+03:00

12 февраля девятилетний ребенок вышел из дома и не вернулся

Изменить размер текста: A A

Мальчика, пропавшего в Краснодаре, нашли. С ним все в порядке.

Как сообщают полицейские, 12 февраля в городе пропал школьник. Девятилетний мальчик вышел из дома на улице Котовского и не вернулся.

- Около пяти часов вечера в полицию обратилась местная жительница и сообщила, что ее сын пропал. Она пояснила, что мальчик вышел из дома утром. В последний раз несовершеннолетнего видели она улице Аэродромной, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Школьника нашла родительница одного из учащихся того же учреждения, где учится мальчик. Он находился на улице Тургенева.

В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает, сообщают правоохранители.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что пропавшую 85-летнюю жительницу краевой столицы нашли в поле.

ИСТОЧНИК KP.RU