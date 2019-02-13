2019-02-13T11:30:20+03:00
Общество

В школах Кубани пройдет собеседование по русскому языку

Его проведут для девятиклассников
Татьяна СМИРНОВА
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В школах России пройдёт собеседование по русскому языкуВ школах России пройдёт собеседование по русскому языкуФото: Мария ЛЕНЦ
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13 февраля во всех школах Краснодарского края пройдёт собеседование по русскому языку. С текущего года это испытание стало обязательным. По его результатам девятиклассники получат доступ к государственной итоговой аттестации.

На собеседовании школьники могут получить только «зачёт» или «незачёт». Чтобы сдать уставный экзамен, учащимся нужно набрать хотя бы десять баллов из девятнадцати возможных.

Регламент проведения устного экзамена по всей стране единый. Поэтому кубанских школьников, как и всех остальных, на собеседовании ждут легкие задания, утверждают педагоги. Эксперты оценят темп чтения, интонацию, умение четко и правильно произносить слова, а также излагать свои мысли.

Если кто-то из девятиклассников пропустил 13 февраля экзамен по уважительной причине или не сдал его, то можно будет прийти в резервные дни. Их организуют 13 марта и 6 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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