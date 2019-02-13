2019-02-13T09:28:09+03:00
Общество

В Сочи пройдёт массовый спуск в купальниках

Участники хотят установить новый рекорд Гинесса
Татьяна СМИРНОВА
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В Сочи пройдёт массовый спуск в купальникахВ Сочи пройдёт массовый спуск в купальникахФото: Артур ЛЕБЕДЕВ
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В Сочи в период с 13 по 17 марта на курорте «Роза Хутор» пройдёт высокогорный карнавал. Его проводят уже в четвёртый раз. Регистрация на участие в нем уже открыта.

15 марта пройдёт спуск в карнавальных костюмах. 16 марта организаторы планируют установить новый рекорд Гинесса.

- Для того, чтобы это сделать, нужно чтобы с горы спустилось как минимум 1 тысяча 108 райдеров. На участниках должны быть купальники, носки, очки, обувь и лыжи или же сноуборды, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Также в рамках карнавала пройдёт фестиваль красок, танцевальные батлы и конкурс красоты. По вечерам на курорте будут проводить stand-up- шоу и квартирники, выступления хедлайнеров мероприятия.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Сочи пройдет первый форум "Здоровое общество. На пути к цели 80+".

ИСТОЧНИК KP.RU

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