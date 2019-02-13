2019-02-13T09:54:29+03:00
Общество

В Новороссийске проходит выставка Никаса Сафронова

Она будет открыта до 17 марта
Татьяна СМИРНОВА
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В Новороссийске проходит выставка Никаса СафроноваВ Новороссийске проходит выставка Никаса СафроноваФото: Борис КУДРЯВОВ
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В Новороссийске в историческом музее-заповеднике проходит персональная выставка заслуженного художника России Никаса Сафронова. Насладиться его работами гости и жители города могут до 17 марта.

- На выставке представлено более 50 полотен, написаных в разные периоды жизни художника. На мероприятии есть портреты, сюжетная сюрреалистическая композиция, также произведения, созданные в авторском стиле DreamVision. Особое внимание уделили архитектурным пейзажам, им отвели значимое место, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре покажут "Амазонок". Персональная выставка работ Сергея Воржева откроется 21 февраля и продлится всего неделю, сообщает администрация Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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