В Кавказском районе задержали подозреваемого в краже 960 газосиликатных блоков
В Кавказском районе задержали 28-летнего местного жителя.
- В отделение полиции обратился представитель строительной организации и сообщил о пропаже 960 газосиликатных блоков. На указанное место прибыли правоохранители и опросили возможных очевидцев. В результате они установили, что к хищению может быть причастен прораб, который получал газоблоки для ведения строительства многоэтажного дома. Мужчину задержали и доставили у участок, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.
Злоумышленник признался, что украл газблоки и продал их, указав адрес покупателя. Строительные материл изъяли и вернули законному владельцу.
По данному факту в отношении задержанного возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU