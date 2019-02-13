В Кавказском районе задержали подозреваемого в краже 960 газосиликатных блоков

13 Февр. 10:14 2019-02-13T10:14:38+03:00

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В Кавказском районе задержали 28-летнего местного жителя.

- В отделение полиции обратился представитель строительной организации и сообщил о пропаже 960 газосиликатных блоков. На указанное место прибыли правоохранители и опросили возможных очевидцев. В результате они установили, что к хищению может быть причастен прораб, который получал газоблоки для ведения строительства многоэтажного дома. Мужчину задержали и доставили у участок, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Злоумышленник признался, что украл газблоки и продал их, указав адрес покупателя. Строительные материл изъяли и вернули законному владельцу.

По данному факту в отношении задержанного возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU