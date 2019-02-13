В Усть-Лабинском районе пресекли деятельность наркопритона

13 Февр. 10:33 2019-02-13T10:33:02+03:00

Его организаторам грозит лишение свободы сроком до шести лет

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Сотрудники полиции оперативным путём получили информацию о том, что в Усть-Лабинском районе местные жители открыли наркопритон.

- Правоохранители установили слежку за двумя подозреваемыми. В результате информация подтвердилась: 46-летний мужчина и его 31-летняя женщина незаконно предоставляли свой дом наркозависимым гражданам для употребления запрещенных веществ, -об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

В помещении правоохранители задержали четырёх местных жителей. Как показала экспертиза, они были в состоянии наркотического опьянения. За это их привлекли к административной ответственности.

Во время обыска дома полицейские нашли и изъяли предметы для изготовления и употребления наркотиков.

Хозяев помещения задержали. По данному факту в отношении 46-летнего мужчины и 31-летней женщины возбудили уголовное дело. Им грозит лишение свободы сроком до шести лет.

В настоящее время злоумышленники находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU