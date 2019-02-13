В Усть-Лабинском районе пресекли деятельность наркопритона
Сотрудники полиции оперативным путём получили информацию о том, что в Усть-Лабинском районе местные жители открыли наркопритон.
- Правоохранители установили слежку за двумя подозреваемыми. В результате информация подтвердилась: 46-летний мужчина и его 31-летняя женщина незаконно предоставляли свой дом наркозависимым гражданам для употребления запрещенных веществ, -об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.
В помещении правоохранители задержали четырёх местных жителей. Как показала экспертиза, они были в состоянии наркотического опьянения. За это их привлекли к административной ответственности.
Во время обыска дома полицейские нашли и изъяли предметы для изготовления и употребления наркотиков.
Хозяев помещения задержали. По данному факту в отношении 46-летнего мужчины и 31-летней женщины возбудили уголовное дело. Им грозит лишение свободы сроком до шести лет.
В настоящее время злоумышленники находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU