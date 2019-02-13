День здоровья для детей пройдёт в Новороссийске

13 Февр. 10:47 2019-02-13T10:47:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новороссийске пройдёт День здоровья для детей. Мероприятие состоится 16 февраля.

- Акцию организует краевое министерство здравоохранения в рамках Международного дня детей, больных раком, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На мероприятии можно будет получить консультации, пройти диагностические исследования, посетить лекции. Также для детей организуют развлекательную программу.

Ведомство обращается к граждан и напоминает, что залогом успешного лечения онкологических заболеваний является своевременная диагностика.

Ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что на строительство Детской краевой больницы в Краснодаре из федерального бюджета выделят почти 3,8 миллиарда рублей. Часть этой суммы - 682 миллиона 200 тысяч рублей - край получит уже в текущем году.

ИСТОЧНИК KP.RU