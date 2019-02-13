2019-02-13T11:01:13+03:00
Происшествия

В Приморско-Ахтарске овчарка помогла найти украденное вино

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краюФото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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В Приморско-Ахтарском районе овчарка по кличке Норд помогла правоохранителям найти украденное вино.

В отделение полиции обратился 48-летний местный житель. Мужчина рассказа о том, что у него из сарая пропало 60 литров вина. На указанное место прибыли правоохранители и кинолог со служебной собакой. Немецкая овчарка взяла след преступника и привела сотрудников полиции к дому местного жителя.

В помещении сидели двое мужчин в возрасте 29 лет. Они пили вино. Правоохранители задержали подозреваемых, а алкоголь и тары из под него они изъяли и вернули законному владельцу. 40 литров вина злоумышленники успели выпить.

- По данному факту в отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. В настоящее время мужчины находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ведётся следствие, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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