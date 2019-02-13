2019-02-13T11:28:48+03:00
Происшествия

Жителя Армавира осудят за вождение в нетрезвом виде

Мужчину могут лишить свободы, так как ранее его уже привлекали к ответственности за аналогичное преступление
Татьяна СМИРНОВА
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Жителя Армавира осудят за вождение в нетрезвом видеЖителя Армавира осудят за вождение в нетрезвом видеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Белореченском районе время патрулирования сотрудники правоохранительных органов остановили для проверки документов в ночное время эвакуатор. За рулем автомобиля находился 26-летний житель Армавира. Мужчина был пьян, это подтвердило медицинское освидетельствование.

- Во время поверки правоохранители установили, что злоумышленника уже привлекали к административной ответственности за аналогичное преступление - лишали прав на 1,5 года. В связи с этим в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до двух лет, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что на территории Кубани два парня, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнали иномарку и попали в аварию. Чтобы скрыть следы преступления, они сожгли автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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