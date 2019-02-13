В Усть-Лабинском районе изъяли 130 литров нелегального алкоголя

13 Февр. 11:53 2019-02-13T11:53:13+03:00

Хозяину магазина грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей

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В магазине в станице Кирпильской Усть-Лабинского района специалисты департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края провели проверку и выявили факт оборота алкоголя без лицензии.

- В результате было изъято 130 литров спиртных напитков, 30 из них оказались контрафактными,то есть на продукцию приклеили поддельные акционные марки, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данному факту в отношении хозяина магазина возбудили административное дело. Мужчине грозит штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей.

К сожалению, это не единственный случай продажи алкоголя без лицензии на территории Краснодарского края. Ранее сотрудники департамента обнаружили 50 литров нелегальных спиртных напитков в кафе, расположенном в центре Усть-Лабинска. Всего за текущий год ведомство из незаконного оборота изъяло более 600 литров алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU