2019-02-13T11:53:13+03:00
Происшествия

В Усть-Лабинском районе изъяли 130 литров нелегального алкоголя

Хозяину магазина грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского краяФото пресс-службы департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края
Изменить размер текста:

В магазине в станице Кирпильской Усть-Лабинского района специалисты департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края провели проверку и выявили факт оборота алкоголя без лицензии.

- В результате было изъято 130 литров спиртных напитков, 30 из них оказались контрафактными,то есть на продукцию приклеили поддельные акционные марки, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данному факту в отношении хозяина магазина возбудили административное дело. Мужчине грозит штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей.

К сожалению, это не единственный случай продажи алкоголя без лицензии на территории Краснодарского края. Ранее сотрудники департамента обнаружили 50 литров нелегальных спиртных напитков в кафе, расположенном в центре Усть-Лабинска. Всего за текущий год ведомство из незаконного оборота изъяло более 600 литров алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи планируют запустить резервную систему водоснабжения
На Кубани мотоцикл врезался в ограждение
В Сочи в аварии перевернулись два автомобиля
Ночью в Новороссийске сгорел автомобиль
На инвестфоруме в Сочи прошла презентация Краснодарской агломерации
ФК «Урожай» задолжал игрокам и сотрудникам клуба около 10 млн рублей
Краснодар представил в Сочи проект «Умного города»
В Краснодаре продлят работу городского общественного транспорта
Кубань представила в Сочи мобильный комплекс по экспресс-тестированию на ВИЧ
«Краснодар Водоканал» реализует производственную программу
Почта России бесплатно доставит портфели участников XVIII Российского инвестиционного форума «Сочи-2019»
Кубань делает ставку на курортную и туристическую сферы
Кубанские вина признаны лучшими экспертами Роскачества
В 2019 году на Кубани продолжат поддерживать семьи с новорожденными
В Краснодаре под суд пойдут недобросовестные застройщики
Дети России учатся управлять государством
В обход Краснодара построят участок дороги
Жителя Якутии будут судить за нападение на кубанского полицейского
В Сочи начал работу «Российский инвестиционный форум»
В Новороссийске будут судить мужчину, убившего знакомую