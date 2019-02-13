Новоиспеченным мама, находящимся в СИЗО, передали гуманитарную помощь

13 Февр. 12:42 2019-02-13T12:44:17+03:00

Акцию провели представители краевой общественности и сотрудники УФСИН России по Краснодарскому краю

Изменить размер текста: A A

Женщинам, находящимся под следствием с грудными детьми на руках, передали гуманитарную помощь. Благотворительную акцию провели председатель Общественной наблюдательной комиссии Краснодарского края Анзаур Ахиджак, его заместитель Андрей Эпп, член краевой ОНК Владимир Жолтиков, председатель Общественного совета УФСИН края, член Общественной палаты Краснодарского края Виталий Мещеряков.

Они подарили новоиспечённым мамам коляску, микроволновую печь, кроватки, детские вещи и памперсы.

- В настоящее время в следственном изоляторе Краснодара находятся трое новорожденных детей. Самому старшему из них месяц, младшему - пять дней, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе пресс-служба УФСИН России

по Краснодарскому краю.

Напомним, что 16 февраля в Новороссийске краевое министерство организует День здоровья для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU