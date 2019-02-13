2019-02-13T12:42:27+03:00
Недвижимость

Краснодарский застройщик АСК рассказал о новых проектах

Сейчас группа компаний возводит в регионе около 429,9 тыс. кв. м жилья
Ирина АНДРЕЕВА
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Жилой комплексЖилой комплекс
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Группа компаний АСК в 2019 году планирует приступить к строительству нескольких жилых комплексов в Краснодаре. О новых проектах рассказал генеральный директор компании Алексей Яровой.

По его словам, в январе 2019 года ГК АСК начала продажу квартир в шестом и седьмом литерах жилого квартала «Премьера», расположенного в микрорайоне Гидростроителей на улице Автолюбителей. На территории этого жилого комплекса есть вся необходимая инфраструктура: в шаговой доступности находятся супермаркет, спортивные площадки и скейт-парк, автостоянка, большие прогулочные зоны.

Кроме того, застройщик открыл продажи жилья в пятом и шестом литерах жилого комплекса «Спортивный парк». Его компания АСК возводит в экологически чистом и уютном микрорайоне Краснодара. В числе преимуществ жилого комплекса сами покупатели называют близость детского сада, школы, спортивного комплекса, различных торговых объектов. Кроме того, людей привлекает комфортная и благоустроенная территория, низкая плотность застройки.

- В предыдущих литерах осталось мало квартир, проект пользуется большой популярностью, и мы начали строительство и продажу в новых литерах. По словам самих покупателей, первые литеры «Спортивного парка» получились яркими, красивыми и уютными, - отметил Алексей Яровой.

Руководитель группы компаний АСК рассказал и о новых проектах, которые застройщик собирается запустить в 2019 году. Один из них - жилой комплекс «Новелла» в районе ТРЦ «Красная Площадь». Проектом предусмотрено возведение 1622 квартир площадью 83 тыс. кв. метров.

Еще 170 тыс. кв. метров жилья на территории 17 гектаров АСК собирается построить в рамках проекта нового жилого района «Флора», сейчас он находится в разработке. Также АСК готовит запуск проекта строительства высотного здания под рабочим названием «Крокус» на углу улиц Лизы Чайкиной и Уральской. Анонсировали в АСК и начало в ближайшее время продаж квартир в доме премиум-класса «Рол Клиф», расположенном в историческом центре Краснодара.

В 2019 году компания собирается расширить географию проектов и начать возведение жилого комплекса «Источник» в Горячем Ключе площадью 46 тыс. кв. м в двух очередях.

- Все наши проекты мы продумываем тщательно, - подчеркнул Алексей Яровой. - Вне зависимости от класса жилья это будут квартиры с удобными и комфортными планировками, дворы будут благоустроены в рамках концепции, которую компания реализует второй год. Предусмотрим и детские площадки, и спортивные зоны, и зоны отдыха для взрослых.

В целом в настоящее время в строительстве у группы компаний АСК находится 429,9 тыс. кв. м жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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