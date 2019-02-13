В Сочи возбудили два уголовных дела по факту избиения инвалида

13 Февр. 12:56 2019-02-13T12:56:08+03:00

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В Сочи в отношении 35-летнего мужчины возбудили два уголовных дела. Его подозревают в избиении инвалида-водителя.

В социальные сети попало видео с видеоредактора. На кадрах видно, как иномарка подрезает автомобиль. Вслед за этим из Мерседеса выходят женщина и мужчина, который начал наносить повреждения машине и бить инвалида, который находился в ней. Во время инцидента пострадавший пытался кому-то позвонить и звал на помощь.

- В дежурную часть полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. В результате в отношении 35-летнего мужчины составили административный материал, а также возбудили два уголовных дела по статье 115 УК РФ ( Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью) и ч.2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений), - об этом сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время ведётся следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU