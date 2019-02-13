2019-02-13T13:51:05+03:00
Происшествия

На Кубани осудили директора цирка

Уголовное дело на мужчину завели после нападения львицы на маленькую девочку
Максим ОСОКИН
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Фото: кадр с видео с места происшествияФото: кадр с видео с места происшествия
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Сегодня суд вынес приговор директору цирка-шапито. Уголовное дело против мужчины завели после гастролей в Усть-Лабинском районе Кубани, во время которых львица напала на девочку.

- Андрею Манучаряну назначено наказание в виде 1 года лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Также мужчине придется заплатить штраф в размере 2,5 млн рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Стоит отметить, что обвинитель требовал для Андрея Манучаряна наказания в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, а родители пострадавшей девочки просили суд не лишать мужчину свободы, так как он оказывал им материальную помощь.

На данный момент приговор в законную силу еще не вступил. После его получении прокуратура даст оценку законности, справедливости и обоснованности.

Как ранее писал сайт kuban.kp.ru, инцидент с хищником произошел 28 октября в селе Успенском. Львица через ограждение напала на 4-летнюю девочку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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