2019-02-13T13:59:10+03:00
Общество

В Краснодаре изменят несколько трамвайных маршрутов

Это связано с ремонтом пути
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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В Краснодаре проведут ремонт трамвайного пути. Из-за проведения работ, которые будут вестись вечером 14 февраля 2019 года, вагоны № 4, 5, 7 и 8 направятся в объезд остановки «улица Полины Осипенко».

- Трамвай № 4 после 22.40 от улицы Индустриальной будет доходить до остановки «улица Шевченко», а далее следовать по Титаровской, Воронежской, Стасова и Ставропольской до Восточного депо, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МУП «КТТУ».

Вагоны № 5 с 22.15 будут следовать от ул. Солнечной по Садовой до Бершанской. А уже с 22.40 трамваи пойдут от Солнечной по Коммунаров, Гоголя, Ставропольской до остановки «улица Шевченко». Далее их маршрут пройдет по Титаровской, Воронежской, Стасова и Ставропольской до Восточного депо.

Трамвай № 7 после 22.00 от Западного депо отправит до ул. Димитрова по Титаровской в обоих направлениях.

Вагоны № 8 с 22.30 проследуют от Солнечной до остановки «улица Шевченко». Далее они направятся по Титаровской, Воронежской, Стасова и Ставропольской до Восточного депо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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