В отношении сотрудников сочинского ДПС проведут служебную проверку

13 Февр. 14:13 2019-02-13T14:13:26+03:00

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В отношении сотрудников УВД города Сочи назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Как ранее сообщал сайт kuban.kp.ru, в Сочи в отношении 35-летнего мужчины возбудили два уголовных дела. Его подозревают в избиении инвалида-водителя. В социальные сети попало видео с видеорегистратора. На кадрах видно, как иномарка подрезает автомобиль. Вслед за этим из Мерседеса выходят женщина и мужчина, который начал наносить повреждения машине и бить инвалида, который находился в ней. Во время инцидента пострадавший пытался кому-то позвонить и звал на помощь. Кроме того, мужчина сообщил о бездействии прибывших по его вызову сотрудников ДПС, выразившихся, в непринятии мер к фиксации ДТП и повреждений у водителя освидетельствования водителей на предмет состояния алкогольного опьянения, -рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

- В дежурную часть полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. В результате в отношении 35-летнего мужчины составили административный материал, а также возбудили два уголовных дела по статье 115 УК РФ ( Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью) и ч.2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений), - об этом сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU