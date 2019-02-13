В Новороссийске будут судить мужчину, убившего знакомую

13 Февр. 14:33 2019-02-13T14:33:21+03:00

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В Новороссийске завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве 36-летней знакомой, а также краже ее имущества с причинением значительного ущерба.

- Следствие установило, что 9 октября 2018 года обвиняемый находился в Цемесской роще, где распивал спиртные напитки со своей знакомой. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил женщину по лицу, а когда она потеряла сознание, задушил ее, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Затем злоумышленник похитил из сумочки женщины деньги и два мобильных телефона, причинив ущерб на сумму более пяти тысяч рублей, и скрылся с места преступления. Тело женщины обнаружил местный житель, который сообщил о страшной находке полицейским. В результате оперативных мероприятий злоумышленника задержали на следующий день.

Сейчас мужчина находится под стражей, а его уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU