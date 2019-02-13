В Сочи начал работу «Российский инвестиционный форум»

13 Февр. 14:45 2019-02-13T14:45:01+03:00

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В Главном медиацентре Сочи стартовали первые мероприятия в рамках «Российского инвестиционного форума». Его официальное открытие состоится 14 февраля 2019 года. Ожидается, что мероприятие посетит председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

- 13–15 февраля на форуме будет функционировать выставка, на которой свои проекты представят 42 субъекта России и 13 организаций. Регионы представят свои решения в области развития экономики, туристического и инвестиционного потенциала, а также реализации нацпроектов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что стенд Краснодарского края традиционно станет самым масштабным. Его площадь составит около 1,5 тыс кв.м. Здесь представят как региональные, так и муниципальные инвестпроекты. Такеже посетители стенда смогут поучаствовать в квесте и попробовать продукцию кубанских производителей продуктов питания.

ИСТОЧНИК KP.RU