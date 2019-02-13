2019-02-13T14:56:25+03:00
Происшествия

Жителя Якутии будут судить за нападение на кубанского полицейского

Инцидент произошел в октябре 2018 года
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

На Кубани будут судить жителя Якутии за нападение на сотрудника полиции. Уголовное дело уже передали в суд для рассмотрения по существу.

- Как установило следствие, 20 октября 2018 года 57-летний житель Якутии ехал в поезде № 818 сообщением КраснодарКисловодск в состоянии алкогольного опьянения. Из-за неадекватного поведения мужчину решили высадить на станции Армавир-Ростовский. Для этого на вокзал прибыли сотрудники полиции, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» Южного СУТ СК РФ.

Зайдя в вагон, правоохранители предложили мужчине проследовать в дежурную часть для составления административного протокола. Злоумышленник на законные требования правоохранителей ответил нецензурной бранью и ударил одного из сотрудников рукой в грудь.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту применения насилия к представителю власти. Сейчас его передали в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани мотоцикл врезался в ограждение
В Сочи в аварии перевернулись два автомобиля
Ночью в Новороссийске сгорел автомобиль
На инвестфоруме в Сочи прошла презентация Краснодарской агломерации
ФК «Урожай» задолжал игрокам и сотрудникам клуба около 10 млн рублей
Краснодар представил в Сочи проект «Умного города»
В Краснодаре продлят работу городского общественного транспорта
Кубань представила в Сочи мобильный комплекс по экспресс-тестированию на ВИЧ
«Краснодар Водоканал» реализует производственную программу
Почта России бесплатно доставит портфели участников XVIII Российского инвестиционного форума «Сочи-2019»
Кубань делает ставку на курортную и туристическую сферы
Кубанские вина признаны лучшими экспертами Роскачества
В 2019 году на Кубани продолжат поддерживать семьи с новорожденными
В Краснодаре под суд пойдут недобросовестные застройщики
Дети России учатся управлять государством
В обход Краснодара построят участок дороги
В Сочи начал работу «Российский инвестиционный форум»
В Новороссийске будут судить мужчину, убившего знакомую