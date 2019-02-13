Жителя Якутии будут судить за нападение на кубанского полицейского

13 Февр. 14:56 2019-02-13T14:56:25+03:00

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На Кубани будут судить жителя Якутии за нападение на сотрудника полиции. Уголовное дело уже передали в суд для рассмотрения по существу.

- Как установило следствие, 20 октября 2018 года 57-летний житель Якутии ехал в поезде № 818 сообщением Краснодар — Кисловодск в состоянии алкогольного опьянения. Из-за неадекватного поведения мужчину решили высадить на станции Армавир-Ростовский. Для этого на вокзал прибыли сотрудники полиции, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» Южного СУТ СК РФ.

Зайдя в вагон, правоохранители предложили мужчине проследовать в дежурную часть для составления административного протокола. Злоумышленник на законные требования правоохранителей ответил нецензурной бранью и ударил одного из сотрудников рукой в грудь.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту применения насилия к представителю власти. Сейчас его передали в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU