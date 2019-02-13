В обход Краснодара построят участок дороги

13 Февр. 15:31 2019-02-13T15:31:15+03:00

Его проектирование уже завершили в «Автодоре»

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Завершена работа по проектированию дороги на участке дальнего западного обхода Краснодара. Трассу проложат по территории столицы Кубани, Красноармейского и Динского районов.

- Маршрут выбрали таким образом, чтобы выйти из городской черты, не затрагивая зону Краснодарской агломерации. Также инженеры старались минимизировать прохождение трассы через населенные пункты. Это позволит избежать сноса возведенных ранее жилых строений, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит напомнить, что дальний западный обход Краснодара представляет из себя 51 километр скоростной дороги с разделенными встречными потоками и четырьмя полосами движения. В рамках возведения участка трассы запланировано строительство трех развязок, четырех мостов и 20 путепроводов.

Строительство дороги позволит минимизировать поток транзитного транспорта, который проезжает через Краснодар по пути к Керченскому мосту, а также значительно сократить временные затраты водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU