2019-02-13T15:31:15+03:00
Общество

В обход Краснодара построят участок дороги

Его проектирование уже завершили в «Автодоре»
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

Завершена работа по проектированию дороги на участке дальнего западного обхода Краснодара. Трассу проложат по территории столицы Кубани, Красноармейского и Динского районов.

- Маршрут выбрали таким образом, чтобы выйти из городской черты, не затрагивая зону Краснодарской агломерации. Также инженеры старались минимизировать прохождение трассы через населенные пункты. Это позволит избежать сноса возведенных ранее жилых строений, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит напомнить, что дальний западный обход Краснодара представляет из себя 51 километр скоростной дороги с разделенными встречными потоками и четырьмя полосами движения. В рамках возведения участка трассы запланировано строительство трех развязок, четырех мостов и 20 путепроводов.

Строительство дороги позволит минимизировать поток транзитного транспорта, который проезжает через Краснодар по пути к Керченскому мосту, а также значительно сократить временные затраты водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани мотоцикл врезался в ограждение
В Сочи в аварии перевернулись два автомобиля
Ночью в Новороссийске сгорел автомобиль
На инвестфоруме в Сочи прошла презентация Краснодарской агломерации
ФК «Урожай» задолжал игрокам и сотрудникам клуба около 10 млн рублей
Краснодар представил в Сочи проект «Умного города»
В Краснодаре продлят работу городского общественного транспорта
Кубань представила в Сочи мобильный комплекс по экспресс-тестированию на ВИЧ
«Краснодар Водоканал» реализует производственную программу
Почта России бесплатно доставит портфели участников XVIII Российского инвестиционного форума «Сочи-2019»
Кубань делает ставку на курортную и туристическую сферы
Кубанские вина признаны лучшими экспертами Роскачества
В 2019 году на Кубани продолжат поддерживать семьи с новорожденными
В Краснодаре под суд пойдут недобросовестные застройщики
Дети России учатся управлять государством
Жителя Якутии будут судить за нападение на кубанского полицейского
В Сочи начал работу «Российский инвестиционный форум»
В Новороссийске будут судить мужчину, убившего знакомую