Дети России учатся управлять государством

13 Февр. 15:50 2019-02-13T15:50:22+03:00

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В проекте участвует 200 мальчишек и девчонок 11 - 16 лет, имеющих опыт исследовательской и проектной деятельности в области истории, обществознания, экономики и управления, а также общественной и социально полезной деятельности.

Основное образовательное пространство проекта - бизнес-тур по основам экономической теории и финансовой грамотности.

«В стране очень много активных, развивающихся ребят, которые готовы к участию в значимых для страны проектах. Мы должны помочь им найти точку опоры для будущих начинаний. В рамках смены в «Орлёнке» ребята смогут реализовать свой потенциал, получить систематизированные управленческие навыки», — прокомментировал директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

Финалом бизнес-тура станет командная, стратегическая, политико-экономическая игра «Новая Цивилизация», в ходе которой ребята создадут модели виртуальных государств. Применяя полученные на занятиях навыки, они разработают внешнюю и внутреннюю политику своей страны.

Победителями будут признаны команды, которые добьются в своём проекте наиболее стабильного и устойчивого экономического развития.

Отличившиеся участники будут отмечены дипломами, сертификатами и памятными призами.

Организатор: ВДЦ «Орлёнок», АНО Центр социально-образовательных инициатив «Со-Действие».

ИСТОЧНИК KP.RU