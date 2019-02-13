В Краснодаре под суд пойдут недобросовестные застройщики
Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении руководителей жилищно-строительного кооператива. Троих жителей столицы Кубани в возрасте от 32 до 49 лет обвиняют в хищении у граждан более 150 млн рублей .
- Как установило следствие в период с 2014 по 2017 г.г. председатель правления и секретарь ЖСК «Новая Кубань», а также исполнительный директор генеральной подрядной организации ООО «МГК» привлекали денежные средства граждан для возведения многоквартирного жилого дома. Его планировалось возвести на территории Прикубанского округа Краснодара по ул. Куликово поле, 14, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры.
От незаконных действий злоумышленников пострадали 152 человека, а нанесенный им ущерб оценивается более чем в 150 млн рублей. На имущество обвиняемых в мошенничестве наложен арест. Дело направили в Прикубанский суд Краснодара для рассмотрения по существу. Обвиняемые находятся под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU