В Краснодаре под суд пойдут недобросовестные застройщики

13 Февр. 15:52 2019-02-13T15:56:46+03:00

Дольщики так и не дождались сдачи своего дома Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении руководителей жилищно-строительного кооператива. Троих жителей столицы Кубани в возрасте от 32 до 49 лет обвиняют в хищении у граждан более 150 млн рублей .

- Как установило следствие в период с 2014 по 2017 г.г. председатель правления и секретарь ЖСК «Новая Кубань», а также исполнительный директор генеральной подрядной организации ООО «МГК» привлекали денежные средства граждан для возведения многоквартирного жилого дома. Его планировалось возвести на территории Прикубанского округа Краснодара по ул. Куликово поле, 14, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры.

От незаконных действий злоумышленников пострадали 152 человека, а нанесенный им ущерб оценивается более чем в 150 млн рублей. На имущество обвиняемых в мошенничестве наложен арест. Дело направили в Прикубанский суд Краснодара для рассмотрения по существу. Обвиняемые находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU