2019-02-13T16:18:15+03:00
Общество

В 2019 году на Кубани продолжат поддерживать семьи с новорожденными

На эти цели выделят почти 5 млрд рублей
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В Сочи начал работу форум «Здоровое общество. На пути к цели: 80+». Как отметил выступивший на мероприятии министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, правительство готовит изменения в ипотечное законодательство. Поправки позволят распространить льготную ставку в 6% для семей с двумя и более детьми на весь период кредита.

- В Краснодарском крае реализуют несколько целевых программ, направленных на социальную поддержку семей с детьми. На эти цели в краевом бюджете в этом году заложено 4,7 миллиарда рублей. Деньги потратят, в том числе, на выплаты родителям первенцев. С начала 2019 года размер ежемесячной материальной помощи таким семьям вырос до 10 057 рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.

Стоит добавить, что в этом году на Кубани продолжат выплачивать региональный материнский капитал при рождении третьего и последующих детей. Такие семьи получат финансовую поддержку в размере 124 607 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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