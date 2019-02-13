Кубанские вина признаны лучшими экспертами Роскачества

13 Февр. 16:55 2019-02-13T16:55:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Роскачество совместно с Минпромторгом и Минсельхозом, изучили 19 образцов российского розового вина среднего ценового сегмента. Результаты исследования показали, что 10% напитков не дотягивают до требований ГОСТ. 9 сортов вина вошли в «Винный гид России». Стоит отметить, что в этот список попали все образцы вин, произведенных на Кубани.

- Кубанское вино – уже стало бренд, синонимом качественного, экологически чистого продукта, который высоко ценится даже у иностранных потребителей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.

В минувшем году темпы роста производства винодельческой продукции в Краснодарском крае составили более 10%. Таких результатов удалось добиться, в том числе, за счет увеличения господдержки отрасли.

Напомним, Краснодарский край лидирует в виноградарстве и виноделии среди субъектов РФ. Регион производит почти 45% валового сбора винограда, 42% – вина и 27% – шампанского в России.

ИСТОЧНИК KP.RU