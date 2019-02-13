Кубань делает ставку на курортную и туристическую сферы

13 Февр. 17:27 2019-02-13T17:27:29+03:00

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Краснодарский край представит на РИФе в Сочи 22 проекта в курортной и туристической сфере. В период с 14 по 15 февраля, инвесторам предложат вкладывать средства в строительство марин, термальных комплексов, аквапарков, гостиниц и баз отдыха. Ожидается, что Кубань представит шестнадцать проектов в сфере курортов и туризма на сумму более 32,5 млрд рублей, а также шесть инвестиционно-привлекательных земельных участков площадью почти 50 га.

- Отдельную экспозицию посвятят турпроекту «Золотое кольцо Боспорского царства». Его маршруты пройдут по Кубани, Крыму, Ростовской области. Также ожидается, что инвесторам будет интересно участие в строительстве современного музейного комплекса «Фанагория» в Темрюкском районе, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Добавим, за последние три года объем инвестиций в предприятия санаторно-курортного и туристского комплекса региона составил почти 30 млрд рублей. В ходе РИФ-2018 делегация края заключила более 20 соглашений в этой сфере почти на 9 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU