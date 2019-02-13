2019-02-13T17:36:06+03:00
Общество

Почта России бесплатно доставит портфели участников XVIII Российского инвестиционного форума «Сочи-2019»

Помимо этого, участники форума смогут бесплатно отправить уникальную открытку с символикой инвестиционного форума
Иван Егоров
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Портфели участников будут отправлены в современной упаковке Почты РоссииПортфели участников будут отправлены в современной упаковке Почты России
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Почта России в пятый раз выступает логистическим партнером Российского инвестиционного форума. С 14 по 15 февраля участники XVIII Российского инвестиционного форума «Сочи-2019» смогут бесплатно отправить портфели с материалами в любую точку мира. Специальная стойка Почты России открыта в Главном медиацентре Сочи.

Портфели участников будут отправлены в современной упаковке Почты России, выполненной из прочного картона, что обеспечивает максимальную сохранность вложения при транспортировке.

Помимо этого, участники форума смогут бесплатно отправить уникальную открытку с символикой инвестиционного форума и оттиском спецгашения своим друзьям, партнерам и близким во все регионы России и в любую страну мира. Для этого на площадке форума будут установлены стойки с почтовыми ящиками и планшетами для самостоятельного поиска индексов в мобильном приложении Почты России.

Информационная справка

Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350 тыс. почтовых работников.

В 2018 году Почта России обработала предварительно 433,4 млн посылок. Ежегодно Почта России принимает около 2,5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд – от госорганов). Почта России обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется около 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Почту России, составляет около 3,2 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).

ИСТОЧНИК KP.RU

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