2019-02-13T17:47:43+03:00
Общество

«Краснодар Водоканал» реализует производственную программу

Новое современное оборудование обеспечит максимальную энергоэффективность и позволит коммунальному объекту функционировать без аварийных остановок
Юлия МАНАСИХИНА
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В рамках производственной программы специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») выполнили замену насосного оборудования на водопроводно-насосной станции (ВНС) водозаборного сооружения «Ново-Северный», который является важным водопроводным комплексом, снабжающим водой центральную и северную части города.

Новое современное оборудование обеспечит максимальную энергоэффективность и позволит коммунальному объекту функционировать без аварийных остановок.

Комплекс насосного оборудования работает под круглосуточным контролем системы автоматизации, которая своевременно реагирует на изменение ситуации, обеспечивая надежное водоснабжение потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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