«Краснодар Водоканал» реализует производственную программу

13 Февр. 17:47 2019-02-13T17:47:43+03:00

Новое современное оборудование обеспечит максимальную энергоэффективность и позволит коммунальному объекту функционировать без аварийных остановок

Изменить размер текста: A A

В рамках производственной программы специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») выполнили замену насосного оборудования на водопроводно-насосной станции (ВНС) водозаборного сооружения «Ново-Северный», который является важным водопроводным комплексом, снабжающим водой центральную и северную части города.

Новое современное оборудование обеспечит максимальную энергоэффективность и позволит коммунальному объекту функционировать без аварийных остановок.

Комплекс насосного оборудования работает под круглосуточным контролем системы автоматизации, которая своевременно реагирует на изменение ситуации, обеспечивая надежное водоснабжение потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU