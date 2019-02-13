«Краснодар Водоканал» реализует производственную программу
В рамках производственной программы специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») выполнили замену насосного оборудования на водопроводно-насосной станции (ВНС) водозаборного сооружения «Ново-Северный», который является важным водопроводным комплексом, снабжающим водой центральную и северную части города.
Новое современное оборудование обеспечит максимальную энергоэффективность и позволит коммунальному объекту функционировать без аварийных остановок.
Комплекс насосного оборудования работает под круглосуточным контролем системы автоматизации, которая своевременно реагирует на изменение ситуации, обеспечивая надежное водоснабжение потребителей.
ИСТОЧНИК KP.RU