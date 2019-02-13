2019-02-13T18:36:45+03:00
Общество

Кубань представила в Сочи мобильный комплекс по экспресс-тестированию на ВИЧ

Передвижные лаборатории оценила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи с 12 по 15 февраля функционирует кубанский мобильный комплекс по добровольному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. Экспресс-лабораторию высоко оценила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

- В рамках форума специалисты регионального центра профилактики и борьбы со СПИДом работают в Главном медиацентре. Здесь могут пройти анонимное экспресс-тестирование в мобильном комплексе все желающие, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что комплекс несколько лет участвует в масштабных мероприятиях, проводимых на территории края. Посещаемость центра с каждым годом растет. Только за прошлый год акция «Стоп ВИЧ/СПИД» подвигла пройти тестирование более чем 10 тысяч человек.

Напомним, в первом форуме «Здоровое общество. На пути к цели: 80+» принимают участие представители краевого минздрава и врачи со всех муниципалитетов Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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