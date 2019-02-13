2019-02-13T19:14:21+03:00
Общество

В Краснодаре продлят работу городского общественного транспорта

Это связано с игрой ФК «Краснодар», который 14 февраля примет немецкий «Байер»
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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Завтра в столице Кубани состоится матч Лиги Европы УЕФА между «Краснодаром» и «Байером» (Германия). В связи с этим принято решение продлить работу пяти муниципальных маршрутов общественного транспорта. В частности, это коснется транспорта, который курсирует в районе стадиона «Краснодар». Трамваи и автобусы будут ходить до 00.30 15 февраля.

- Чтобы развести болельщиков после матча в различные микрорайоны Краснодара, два трамвайных и пять автобусных маршрутов будут работать дольше обычного, — сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Речь идет, в частности, о таких трамвайных маршрутах, как:

— № 2 «ул. Индустриальная — ул. Декабристов»;

— № 3 «Западное депо — ул. Декабристов».

Также болельщики смогут воспользоваться автобусами:

— № 45 «Железнодорожный вокзал «Краснодар-I» — Микрорайон «Губернский»;

— № 48 «Ул. им. Комарова В.М. — ул. Гидростроителей»;

— № 58 «Комсомольский микрорайон — пос. Берёзовый».

Уточнить схему движения, а также получить исчерпывающую информацию можно по телефону «горячей линии»: 8(861)2189918.

ИСТОЧНИК KP.RU

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