Краснодар представил в Сочи проект «Умного города»

13 Февр. 19:36 2019-02-13T19:36:46+03:00

Наряду со столицей Кубани в него вошли Новороссийск и Сочи

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Сегодня в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи был представлен проект «Умный город». Он объединил в себе территории Краснодара, Новороссийска и Сочи.

— В этом году решено уйти от ставшей классической презентации отдельных инвестиционных проектов. Сейчас перед руководством Краснодара стоит конкретная задача - привлекать и внедрять высокотехнологичные решения, которые помогут сделать город комфортнее и удобнее для жизни, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации краевой столицы.

Помимо прочего, в рамках РИФ-2019 были продемонстрированы концепция развития Краснодарской агломерации и несколько масштабных инфраструктурных проектов.

Отметим, сейчас в Краснодаре реализуется масштабная программа по развитию города, рассчитанная до 2030 года. Она подразумевает строительство новых производственных предприятий и создание генерирующих центров.

ИСТОЧНИК KP.RU