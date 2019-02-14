2019-02-14T07:02:52+03:00
Общество

ФК «Урожай» задолжал игрокам и сотрудникам клуба около 10 млн рублей

Об этом прокурор Прикубанского округа Краснодара сообщил директору футбольного клуба
Татьяна СМИРНОВА
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Фото: vk.com/fcurojaiФото: vk.com/fcurojai
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В течение трех месяцев ФК «Урожай» не платит зарплату игрокам и сотрудникам клуба. Об этом стало известно 13 февраля из представления прокурора Прикубанского округа Краснодара директору футбольного клуба.

В документе сказано, что в настоящее время в организации имеется задолженность по заработной плате за период с ноября 2018 по январь 2019 года перед 116 работниками в размере, превышающем 9,46 млн рублей.

Прокурор отметил, что сложившаяся ситуация - дело рук недобросовестных сотрудников. Он потребовал устранить нарушение трудового законодательства, а виновных привлечь к ответственности.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что согласно данным на официального сайта Всероссийской федерации волейбола, краснодарский клуб «Динамо» получил штраф в размере 200 тысяч рублей по итогам игры чемпионата России с «Сахалином». Она прошла 8 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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