На инвестфоруме в Сочи прошла презентация Краснодарской агломерации

СЕГОДНЯ 07:27 2019-02-14T07:30:19+03:00

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Глава Кубани на Российском инвестиционном форуме в Сочи оценил проекты экономических зон края. Особое внимание Вениамин Кондратьев уделил презентациям двух агломераций - Краснодарской и Сочинской.

- Краснодар как город-миллионер задает темп развития не только для соседних районов, входящих в агломерацию, но и для всей Кубани. Он привлекает жителей других территорий большими возможностями, но наша задача создать комфортные условия во всех районах — предоставить людям рабочие места, жилье, инфраструктуру, - цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодара.

Среди краснодарских проектов губернатор отметил создание мультимедийного транспортного хаба, строительство индустриального парка в станице Новотитаровской, а также возведение оздоровительного центра в Горячем Ключе.

Когда речь зашла о Сочинской агломерации, губернатор подчеркнул, что территория выделена в самостоятельную экономическую зону, как активно растущий курорт. К 2030 году в экономику города планируют привлечь более 1 трлн рублей инвестиций. Они помогут реализовать семь прорывных проектов, в число которых входит создание марины на 250 яхто-мест, возведение внесезонного аквапарка, строительство микрорайона с инфраструктурой, образовательными учреждениями, транспортной развязкой в селе Раздолье.

- Специализация зон может и должна трансформироваться в зависимости от экономических условий. Главы территорий должны быстро и правильно реагировать на конъектуру рынка, - отметил Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU