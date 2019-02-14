Ночью в Новороссийске сгорел автомобиль

СЕГОДНЯ 07:50 2019-02-14T07:50:39+03:00

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Ночью 13 февраля в Новороссийске сгорел автомобиль.

Около половины четвертого утра пожарным поступило сообщение о возгорании. На указанное место прибыл отряд спасателей и ликвидировал огонь. Транспортное средство полностью сгорело и не подлежит восстановлению.

От огня пострадал автомобиль марки «Ниссан», который был припаркован неподалёку. По предварительным данным, площадь пожара составила пять квадратных метров.

- В настоящее время причины произошедшего устанавливаются, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщил старший дознаватель Отдела надзорной деятельности по Новороссийску Дильшод Салахитдинов.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что на территории Кубани два молодых человека угнали автомобиль и попали в аварию. Чтобы скрыть следы преступления, они сожгли его.

ИСТОЧНИК KP.RU