2019-02-14T07:50:39+03:00
Происшествия

Ночью в Новороссийске сгорел автомобиль

Причины возгорания устанавливаются
Татьяна СМИРНОВА
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Фото: ngnovoross.ruФото: ngnovoross.ru
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Ночью 13 февраля в Новороссийске сгорел автомобиль.

Около половины четвертого утра пожарным поступило сообщение о возгорании. На указанное место прибыл отряд спасателей и ликвидировал огонь. Транспортное средство полностью сгорело и не подлежит восстановлению.

От огня пострадал автомобиль марки «Ниссан», который был припаркован неподалёку. По предварительным данным, площадь пожара составила пять квадратных метров.

- В настоящее время причины произошедшего устанавливаются, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщил старший дознаватель Отдела надзорной деятельности по Новороссийску Дильшод Салахитдинов.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что на территории Кубани два молодых человека угнали автомобиль и попали в аварию. Чтобы скрыть следы преступления, они сожгли его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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