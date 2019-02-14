Ночью в Новороссийске сгорел автомобиль
Ночью 13 февраля в Новороссийске сгорел автомобиль.
Около половины четвертого утра пожарным поступило сообщение о возгорании. На указанное место прибыл отряд спасателей и ликвидировал огонь. Транспортное средство полностью сгорело и не подлежит восстановлению.
От огня пострадал автомобиль марки «Ниссан», который был припаркован неподалёку. По предварительным данным, площадь пожара составила пять квадратных метров.
- В настоящее время причины произошедшего устанавливаются, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщил старший дознаватель Отдела надзорной деятельности по Новороссийску Дильшод Салахитдинов.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что на территории Кубани два молодых человека угнали автомобиль и попали в аварию. Чтобы скрыть следы преступления, они сожгли его.
ИСТОЧНИК KP.RU