В Сочи в аварии перевернулись два автомобиля
13 февраля на дороге Джубга - Сочи произошла авария.
- Около трёх часов дня в дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На указное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля нарушил правила: он должен был пропустить иномарку, двигавшуюся по главной дороге, но не сделал этого. В результате произошло столкновение. От удара обе машины перевернулись на крышу, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в отделении по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи.
Никто из участников аварии не пострадал. Владельцы автомобилей оформили ДТП по европротоколу, сочтя ущерб незначительным.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 12 февраля в Новороссийске на пересечении улиц Кутузовской и Видова произошла авария: на легковой автомобиль упала фура.
ИСТОЧНИК KP.RU