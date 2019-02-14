В Сочи в аварии перевернулись два автомобиля

СЕГОДНЯ 08:16 2019-02-14T08:16:38+03:00

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13 февраля на дороге Джубга - Сочи произошла авария.

- Около трёх часов дня в дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На указное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля нарушил правила: он должен был пропустить иномарку, двигавшуюся по главной дороге, но не сделал этого. В результате произошло столкновение. От удара обе машины перевернулись на крышу, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в отделении по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи.

Никто из участников аварии не пострадал. Владельцы автомобилей оформили ДТП по европротоколу, сочтя ущерб незначительным.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 12 февраля в Новороссийске на пересечении улиц Кутузовской и Видова произошла авария: на легковой автомобиль упала фура.

ИСТОЧНИК KP.RU