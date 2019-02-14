На Кубани мотоцикл врезался в ограждение

СЕГОДНЯ 08:33 2019-02-14T08:35:35+03:00

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13 февраля в Сочи в Хостинском районе на улице Транспортной мотоцикл вырезался в металлическое ограждение.

- Около десяти часов ночи в дежурную часть поступило сообщение об аварии. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, причиной аварии послужило то, что водитель мотоцикла не справился с управлением, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

В аварии пострадали два человека.19-летней пассажирке мотоцикла медицинские работники оказали помощь на месте происшествия, а водителя транспортного средства пришлось везти в городскую больницу.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в отношении сотрудников сочинского ДПС проведут служебную проверку. Их действия оценят на предмет соотношения действующему законодательству.

ИСТОЧНИК KP.RU