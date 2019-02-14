СЕГОДНЯ 08:57 2019-02-14T08:57:11+03:00

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В Сочи планируют запустить резервную систему водоснабжения.

Строительство насосной станции на улице Есауленко завершилось в 2013 году, рассказывает директор МУП Сочи «Водоканал» Антон Денисов. До сих пор ее не вводили в эксплуатацию из-за незавершённости проекта. В настоящее время проводится экспертиза проекта реконструкции водозабора на реке Мзымта, выявляются его слабые стороны.

Подача электроэнергии по постоянной схеме на станцию на улице Есауленко начнется в конце февраля. После этого будет проведено испытание двух напорных водоводов диаметром 500 миллиметров.

- Насосная станция водоснабжения «НИИ Курортологии» будет автоматизирована и войдёт в систему, включающую в себя насосную станцию водозабора на реке Мзымта, ВНС «Дон», а также два водовода диаметром 800 миллиметров, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU