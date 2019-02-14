В Новороссийске отремонтируют фонтаны

СЕГОДНЯ 09:17 2019-02-14T09:19:19+03:00

Работы планируют начать в ближайшее время

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В Новороссийске планируют отремонтировать фонтаны. Работы начнутся в ближайшее время.

- Уличные фонтаны города ежедневно подвергаются воздействию внешней среды - погодные условия, пыль, мусор, листья деревьев.Это портит эстетичный внешний вид. В связи с этим необходимо периодически ремонтировать фонтаны, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщает пресс-служба администрации города.

До апреля текущего года планируют привести в порядок фонтаны, расположенные на Морском вокзале, бульваре Новороссийской республики, сквере имени Рыбнева, улице Черняховской, а также набережной имени Адмирала Серебрякова.

Контролировать ремонт, определять объём и качество выполнения работ будут специалисты МБУ «Управление технического надзора и ценообразования», сообщает пресс-служба администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU