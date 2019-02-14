Правоохранители задержали краснодарца, который находился в федеральном розыске
В отделение полиции поступила информация о возможном месте нахождения мужчины, который находится в федеральном розыске.
- Сотрудники правоохранительных органов провели проверку и задержали подозреваемого на территории соседей республики. Мужчину доставили в Краснодар для дальнейших разбирательств, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.
По данным правоохранителей, задержанным оказался 30-летний житель краевой столицы. Мужчину подозревают в совершении краж и грабежа.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Усть-Лабинском районе сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность наркопритона. В отношении организаторов - 46-летнего мужчины и 31-летней женщины - возбудили уголовное дело, им грозит лишение свободы сроком до шести лет.
ИСТОЧНИК KP.RU