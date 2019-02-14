СЕГОДНЯ 09:37 2019-02-14T09:37:41+03:00

Правоохранители задержали краснодарца, который находился в федеральном розыске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мужчину подозревают в совершении краж и грабежа

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В отделение полиции поступила информация о возможном месте нахождения мужчины, который находится в федеральном розыске.

- Сотрудники правоохранительных органов провели проверку и задержали подозреваемого на территории соседей республики. Мужчину доставили в Краснодар для дальнейших разбирательств, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

По данным правоохранителей, задержанным оказался 30-летний житель краевой столицы. Мужчину подозревают в совершении краж и грабежа.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Усть-Лабинском районе сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность наркопритона. В отношении организаторов - 46-летнего мужчины и 31-летней женщины - возбудили уголовное дело, им грозит лишение свободы сроком до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU