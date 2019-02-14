На Кубани осудят четырех наркоторговок

СЕГОДНЯ 09:56 2019-02-14T09:56:35+03:00

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На Кубани осудят четырёх наркоторговок.

- По данным следствия, 63-летняя жительница Кимры приехала в Краснодар к 31-летней родственнице. С помощью ещё двух знакомых в возрасте 32 и 42 лет она наладила канал поставки в край наркотиков из Московской области, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Приезжая из Кимры возила на Кубань метадон и передавала его четырем соучастницам. Они занимались расфасовкой и сбытом наркотика.

Во время проверки правоохранители зафиксировали 5 фактов передачи запрещённого вещества заказчикам с помощью тайниковых закладок.

Полицейские задержали злоумышленниц и доставили их в участок. В квартире, где женщины проживали, правоохранители обнаружили и изъяли более 30 граммов метадона, фасовочные пакетики, весы, мобильные телефоны, а также банковские карты.

По данному факту в отношении злоумышленниц возбудили уголовное дело. Его материалы уже передали суд. Женщинам грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

В настоящее время злоумышленницы находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU