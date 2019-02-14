СЕГОДНЯ 10:12 2019-02-14T10:12:17+03:00

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Жителя Ейского района осудят за кражу ювелирных украшений и телефонов.

- В дежурную часть полиции обратились две женщины. Они сообщили о том, что из их домов пропали ювелирные украшения и мобильные телефоны. На места преступлений прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они провели проверку и выяснили, что злоумышленник проникал внутрь домов через окно. По предварительным данным, он нанёс пострадавшим ущерб в размере 40 тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Полицеские задержали подозреваемого в краже в одном из местных ломбардов, когда он пытался сдать ювелирные изделия.

Украшения правоохранители изъяли и вернули законным владелицам.

По данному факту в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU