2019-02-14T10:45:39+03:00
Происшествия

В Краснодаре бизнес-тренинги проводил неплательщик алиментов

Сумма долга составила 200 тысяч рублей
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре бизнес-тренинги проводил неплательщик алиментовВ Краснодаре бизнес-тренинги проводил неплательщик алиментовФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Краснодаре судебные приставы пришли к должнику, когда он проводил бизнес-тренинг.

- Житель краевой столицы задолжал по выплатам алиментов 200 тысяч рублей. В связи с этим мужчина скрылся от судебных приставов, не отвечал на телефонные звонки и не являлся на приемы. Правоохранители выяснили, что злоумышленник арендует помещение в одном из торгово-развлекательных центров города и проводит там семинары на тему «Как заработать миллион в кратчайшие сроки». Они приехали туда, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

На тренинге у злоумышленника собралось около 70 человек. Судебные приставы убедили мужчину пройти с ними. Во время досмотра выяснилось, что у лектора нет денег.

Правоохранители передали неплательщику документы, включая постановление о расчете задолженности по алиментам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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