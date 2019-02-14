В Сочи несколько микрорайонов остались без воды из-за аварии
14 февраля в Сочи жители нескольких микрорайонов остались без воды. Ее пришлось отключить из-за аварии.
- В настоящее время в поселке Вардане на улице Молодежной проводят ремонтные работы на водоводе диаметром 500 миллиметров.Воду отключили в Горном Лоо, Лоо и Вардане, а также на улицах Магнитогорской, Минеральной, Минина, Пожарского, Львовской, Фруктовой, Кузнечной, Молодежной, Астраханской, Обзорной, Разина, Лоосской, Связной, в переулке Огородным, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Сочи «Водоканала».
Сейчас на месте задействованы пять человек и две единицы техники. Работы планируют завершить до 13:00.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Сочи запустят резервную систему водоснабжения. По данным администрации города, это произойдёт в ближайшие две недели.
ИСТОЧНИК KP.RU