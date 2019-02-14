В Краснодаре планируют построить новую ТЭЦ

СЕГОДНЯ 11:23 2019-02-14T11:23:51+03:00

Глава города представил проект на инвестфоруме в Сочи

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Мэр Краснодара Евгений Первышов выступил на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Он представил вниманию присутствующих проект новой ТЭЦ.

Для его реализации отведут участок площадью 1,5 тысячи га в районе посёлков Знаменского и Зеленопольского.

- Городу для развития жизненно необходимы новые мощности. Особенно — генерирующие. Проект, который мы сейчас представляем, рассчитан не только сегодняшний день — это задел на будущее, - заявил глава Краснодара.

Первышов отметил, что важно повышать общую надёжность и мощность энергосистемы краевой столицы, которая в настоящее время находится на максимуме потребления.

В настоящее время ведутся переговоры для поиска инвестора. Реализация проекта новой теплоэлектроцентрали обойдётся примерно в 30 миллиардов рублей. Срок строительства займёт три года.

Власти города предполагают, что новая теплоэлектроцентраль запитает объекты в районе поселков Знаменского и Зеленопольского, а также повысит надежность тепло и энергоснабжения существующих пригородных поселков и микрорайонов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU