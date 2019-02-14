Под Новороссийском столкнулись 3 машины

СЕГОДНЯ 11:28 2019-02-14T11:28:48+03:00

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ДТП произошло в районе 13-го километра трассы Новороссийск-Керчь. По предварительным данным, около 6:25 утра, одна из машин вылетела на встречку и столкнулась с двумя автомобилями.

- 30-летний водитель «Mazda» допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Toyota», после чего продолжил движение и врезался в ВАЗ 2110, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. - В результате ДТП пассажир автомобиля «Mazda» и водитель ВАЗ 2110 были госпитализированы.

По факту аварии полицейские проводят проверку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/691788" frameborder="0"></iframe> На трассе Анапа - Новороссийск в районе станицы Раевской столкнулись три авто.

ИСТОЧНИК KP.RU