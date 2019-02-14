2019-02-14T11:28:48+03:00
Происшествия

Под Новороссийском столкнулись 3 машины

Авария случилась в 6 утра
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Скриншот видео очевидцаФОТО: Скриншот видео очевидца
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ДТП произошло в районе 13-го километра трассы Новороссийск-Керчь. По предварительным данным, около 6:25 утра, одна из машин вылетела на встречку и столкнулась с двумя автомобилями.

- 30-летний водитель «Mazda» допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Toyota», после чего продолжил движение и врезался в ВАЗ 2110, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. - В результате ДТП пассажир автомобиля «Mazda» и водитель ВАЗ 2110 были госпитализированы.

По факту аварии полицейские проводят проверку.

На трассе Анапа - Новороссийск в районе станицы Раевской столкнулись три авто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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