2019-02-14T11:39:09+03:00
Происшествия

В Славянском районе задержали подозреваемого в краже 40 тысяч рублей

Мужчину могут посадить на пять лет
Татьяна СМИРНОВА
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В Славянском районе задержали подозреваемого в краже 40 тысяч рублейВ Славянском районе задержали подозреваемого в краже 40 тысяч рублейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Славянском районе задержали подозреваемого в краже.

- В дежурную часть полиции обратилась местная жительница и сообщила, что из ее дома пропали деньги. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

На указанное место прибыли правоохранители. Они провели проверку и не обнаружили следов взлома.

Тогда сотрудники полиции установили круг лиц, входивших в дом пострадавшей, и задержали подозреваемого в краже. Им оказался 45-летний родственник заявительницы.

В отделении полиции мужчина признался в совершении преступления, пояснив, что похищенные деньги потратил на приобретение строительных материалов.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ведётся следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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