В Славянском районе задержали подозреваемого в краже 40 тысяч рублей
В Славянском районе задержали подозреваемого в краже.
- В дежурную часть полиции обратилась местная жительница и сообщила, что из ее дома пропали деньги. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.
На указанное место прибыли правоохранители. Они провели проверку и не обнаружили следов взлома.
Тогда сотрудники полиции установили круг лиц, входивших в дом пострадавшей, и задержали подозреваемого в краже. Им оказался 45-летний родственник заявительницы.
В отделении полиции мужчина признался в совершении преступления, пояснив, что похищенные деньги потратил на приобретение строительных материалов.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ведётся следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU