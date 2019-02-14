В Сочи стартовала акция «Пернатый челлендж»

СЕГОДНЯ 11:58 2019-02-14T11:58:50+03:00

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В Сочи в Кудепстинском участковом лесничестве стартовала акция «Пернатый челлендж». Это мероприятие проводят в предверии Международного дня птиц, который пройдёт 1 апреля.

Акцию организовали сотрудники Сочинского национального парка и Орнитологического парка.

- Гостям и жителям города-курорта предлагают смастерить своими руками скворечники и установить их на палисадниках или городских садах, скверах, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

К приходу весны готовятся не только в Сочи, но и в Новороссийске. В городе планируют к апрелю отремонтировать фонтаны, пострадавшие от погодных условий, скопившейся пыли, мусора и листьев деревьев. Согласно данным администрации Новороссийска, работы начнутся в ближайшее время. За процессом ремонта будут следить специалисты МБУ "Управление технического надзора и ценообразования".

ИСТОЧНИК KP.RU