Бутылку колы сорокалетней давности из Новороссийска продали на аукционе за 3000 рублей

СЕГОДНЯ 12:06 2019-02-14T12:06:04+03:00

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Интересный лот появился на одном из сайтов-аукционов. Мужчина выставил на торги бутылку колы объемом 0,33 литра, которую произвели в 1980 году на пивзаводе Новороссийска. 39 лет газировку никто так и не открывал. Стартовая стоимость лота была всего 1 рубль. За две недели цена за напиток выросла до 8000 рублей, но покупатель не спешил забирать свой лот. Поэтому владелец газировки решил выставить сладкую воду второй раз на аукцион.

В этот раз за раритет сражались 25 человек. Аукцион закончился 9 февраля. Победитель заплатил за напиток 3000 рублей.

Напомним, своему объявлению торговец сделал заголовок: «Пепси из СССР. Оригинальный напиток».

- Я нашел газировку у себя дома в 2008 году, когда дома была уборка. Кто ее привез, даже не знаю, - рассказывает житель сибирского Железногорска Михаил. – На этикете сохранилась дата производства – 1980 год. Все это время бутылка лежала у меня дома, а тут решил ее продать. Вот и выставил ее на аукцион. Кола может быть интересна коллекционерам или сумасшедшим гурманам. За 39 лет цвет колы не поменялся. Видимо, из-за сахара в составе она так долго не теряет свой товарный вид.

ИСТОЧНИК KP.RU