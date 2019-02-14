СЕГОДНЯ 12:24 2019-02-14T12:24:32+03:00

В Белореченском районе чиновники скрыли свои доходы от налоговой Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Белореченском районе чиновники утаили от налоговой данные о своих доходах.

- Во время проверки деятельности районной администрации прокуратура обнаружила, что чиновники скрыли от налоговой сведения о продаже автомобилей, домов, земельных участков, о выигрышах на тотализаторе в декларациях за 2016 и 2017 года на сумму более 1 млн рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В дальнейшем правоохранители обнаружили у работников администрации и их родственников незадекларированные банковские счета, семь автомобилей, четыре дома и четыре земельных участка площадью более 20,5 квадратных метров.

В числе нарушителей оказались начальник управления делами, начальник капитального строительства управления архитектуры и градостроительства, специалисты правового управления, управления промышленности, транспорта и ЖКХ, отдела по информационным системам обеспечения градостроительной деятельности.

В результате 46 сотрудников администрации привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU