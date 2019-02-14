2019-02-14T12:42:25+03:00
Общество

В Сочи планируют построить бальнеологический курорт

Об этом стало известно на Российском инвестиционном форуме
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы администрации Краснодарского краяФото пресс-службы администрации Краснодарского края
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В Сочи планируют построить бальнеологических курорт. Проект обсудили на Российском инвестиционном форуме губернатор Вениамин Кондратьев и генеральный директор «Роза Хутор» Сергей Бачин.

- Возможности региона в сфере бальнеологического лечения неограниченны, но богатыми природными ресурсами необходимо умело пользоваться, чтобы не нанести вред окружающей среде, - отметил глава Кубани.

Бачин заявил, что 100 лет назад рядом в долине реки Мзымта, расположенной рядом с курортом, нашли Царский источник. В нем течет целебная вода, аналогичная по составу кисловодскому нарзану. Именно этот источник планируют сделать стартовым элементом будущего бальнеокурорта.

- Первым этапом станет организация пешего маршрута к источнику и туристического лагеря, мы хотим завершить его к концу 2020 года. Вторым — строительство бальнеокурорта с соответствующей инфраструктурой. На это понадобится пять-семь лет, — пояснил Сергей Бачин.

Бальнеологический курорт поможет увеличить емкость номерного фонда «Розы Хутор», будет способствовать развитию Красной Поляны как уникального горноклиматического курорта мирового уровня, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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