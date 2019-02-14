2019-02-14T12:58:46+03:00
Происшествия

Житель Щербиновского района похитил с фермерского предприятия 450 килограммов заменителя сухого молока

Он нанёс организации ущерб в размере более 55 тысяч рублей
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Житель Щербиновского района похитил с фермерского предприятия 450 килограммов заменителя сухого молокаЖитель Щербиновского района похитил с фермерского предприятия 450 килограммов заменителя сухого молокаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Щербиновском районе возбудили уголовное дело по факту кражи.

- В дежурную часть полиции обратился начальник охраны одного из фермерских предприятий. Мужчина сообщил, что с территории склада попало 450 килограммов заменителя сухого молока. Ущерб составил более 55 тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

На указанное место прибыли правоохранители. Они осмотрели склад и опросили возможных очевидцев.

В результате полицеские задержали 28-летнего сотрудника предприятия. В отделении полиции мужчина признался в совершении преступления, пояснив, что похищенное имущество продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком пяти лет.

В настоящее время ведётся следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре пройдут мероприятия в честь Дня защитника Отечества
В Геленджике построят новый аэровокзальный комплекс
В Сочи планируют построить бальнеологический курорт
В Белореченском районе чиновники скрыли свои доходы от налоговой
Бутылку колы сорокалетней давности из Новороссийска продали на аукционе за 3000 рублей
В Сочи стартовала акция «Пернатый челлендж»
В Славянском районе задержали подозреваемого в краже 40 тысяч рублей
ВТБ и правительство Краснодарского края договорились о развитии аэропорта Геленджик
Под Новороссийском столкнулись 3 машины
В Краснодаре планируют построить новую ТЭЦ
В Сочи несколько микрорайонов остались без воды из-за аварии
В Краснодаре бизнес-тренинги проводил неплательщик алиментов
Жителя Ейского района осудят за кражу ювелирных украшений и телефонов
На Кубани осудят четырех наркоторговок
Правоохранители задержали краснодарца, который находился в федеральном розыске
В Новороссийске отремонтируют фонтаны