Житель Щербиновского района похитил с фермерского предприятия 450 килограммов заменителя сухого молока

СЕГОДНЯ 12:58 2019-02-14T12:58:46+03:00

Он нанёс организации ущерб в размере более 55 тысяч рублей

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В Щербиновском районе возбудили уголовное дело по факту кражи.

- В дежурную часть полиции обратился начальник охраны одного из фермерских предприятий. Мужчина сообщил, что с территории склада попало 450 килограммов заменителя сухого молока. Ущерб составил более 55 тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

На указанное место прибыли правоохранители. Они осмотрели склад и опросили возможных очевидцев.

В результате полицеские задержали 28-летнего сотрудника предприятия. В отделении полиции мужчина признался в совершении преступления, пояснив, что похищенное имущество продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком пяти лет.

В настоящее время ведётся следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU