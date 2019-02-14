Житель Щербиновского района похитил с фермерского предприятия 450 килограммов заменителя сухого молока
В Щербиновском районе возбудили уголовное дело по факту кражи.
- В дежурную часть полиции обратился начальник охраны одного из фермерских предприятий. Мужчина сообщил, что с территории склада попало 450 килограммов заменителя сухого молока. Ущерб составил более 55 тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.
На указанное место прибыли правоохранители. Они осмотрели склад и опросили возможных очевидцев.
В результате полицеские задержали 28-летнего сотрудника предприятия. В отделении полиции мужчина признался в совершении преступления, пояснив, что похищенное имущество продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком пяти лет.
В настоящее время ведётся следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU